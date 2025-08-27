FANB incauta 2.800 kg de drogas en Amazonas

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó en el municipio Maroa, en el estado Amazonas, «un alijo de casi 3 toneladas de drogas, en la selva adentro».

A través de una rueda de prensa, Padrino López detalló que localizaron 2.800 kilos de cocaína que «están siendo en este momento puesto a la orden de todos para el proceso legal».

“Acciones que son reflejos de los golpes certeros y muy contundentes en la región en contra de la droga», publicó.

Cactus24 27-08-2025

