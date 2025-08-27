FANB incauta 2.800 kg de drogas en Amazonas

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó en el municipio Maroa, en el estado Amazonas, «un alijo de casi 3 toneladas de drogas, en la selva adentro».

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

A través de una rueda de prensa, Padrino López detalló que localizaron 2.800 kilos de cocaína que «están siendo en este momento puesto a la orden de todos para el proceso legal».

“Acciones que son reflejos de los golpes certeros y muy contundentes en la región en contra de la droga», publicó.

Dos detenidos con noventa panelas de marihuana y tres panelas de cocaína en Mauroa

Cactus24 27-08-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor