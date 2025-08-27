Dos niños muertos y 17 heridos en tiroteo en una escuela católica

Dos niños murieron y otras 17 personas resultaron heridas este miércoles después de que un hombre armado abrió fuego contra escolares que asistían a misa en una escuela católica de Minneapolis, dijeron las autoridades.

El agresor, armado con un rifle, una escopeta y una pistola, disparó decenas de balas a través de las ventanas de la iglesia, según informaron las autoridades. Posteriormente, se quitó la vida, indicaron.

“Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otros fieles. La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, declaró a la prensa el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

El tiroteo ocurrió dos días después del inicio de clases en la escuela católica Annunciation, una escuela primaria privada con aproximadamente 395 alumnos. La escuela está conectada con la Iglesia Católica Annunciation, y ambas se encuentran en una zona residencial del sureste de la ciudad más grande de Minnesota.

La televisión local mostró a unos padres agachándose bajo la cinta amarilla policial y sacando a los estudiantes de la escuela.

Las autoridades indicaron que el tirador vestía ropa negra, tenía poco más de 20 años y no tenía antecedentes penales extensos. No revelaron su nombre y afirmaron que intentaban determinar un motivo.

Children’s Minnesota, un sistema hospitalario local, dijo que estaba tratando a seis niños.

Ha habido más de 140 tiroteos en escuelas primarias y secundarias de Estados Unidos este año, según la base de datos de tiroteos en escuelas K-12.

Cactus24 (27-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.