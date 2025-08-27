Detenidos tres jóvenes por abuso sexual contra una niña de 11 años en Caucagua, Miranda

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a tres jóvenes, incluyendo a una menor, por presunto abuso sexual contra una niña de 11 años en el sector El Clavo, parroquia Arévalo González, del municipio Acevedo, estado Miranda.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la madre de la víctima. Las pesquisas de campo permitieron determinar que la menor de 11 años había acudido a una vivienda en compañía de una amiga de 15 años (también detenida), donde se encontraban Kelwin Alejandro Monasterio Castro (18) y otro joven de 16 años.

Según el relato, una vez en el lugar, uno de los jóvenes abusó de la niña, mientras el otro no intervino para detener el acto. La menor, al salir de la casa, fue vista por su madre, quien notó su nerviosismo. Al preguntarle qué le sucedía, la niña confesó lo ocurrido. De inmediato, la madre la llevó a un centro de salud y formuló la denuncia ante las autoridades.

Tras los protocolos correspondientes, se tramitaron las órdenes de aprehensión y los tres implicados fueron detenidos. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.