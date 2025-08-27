Cicpc captura a seis microtraficantes de drogas en La Guaira

En un procedimiento llevado a cabo por funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira, seis personas dedicadas al microtráfico fueron detenidas en el sector Pueblo Osma, parroquia Caruao, municipio Vargas. El procedimiento policial busca contrarrestar la venta de sustancias ilícitas que mantenía en zozobra a la comunidad.

Los detenidos fueron identificados como Víctor David Piñango Martínez (31), Dirgis Castro Castro (28), Johanna Isabel Hernández Matamoros (41), Abraham Isaías León Sánchez (33), Milianny Nazareth Quijada Hernández (19), y José Rafael Velázquez Cario (39), apodado Guárico. Quedando por detener a Víctor Cardona Cardona (29)

Cicpc informó que durante el procedimiento, se incautaron 84 envoltorios de presunta sustancia psicotrópica y estupefaciente. Además, se colectaron como evidencias cinco municiones, siete divisas americanas y 140 bolívares en efectivo.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira.

Cactus24 27-08-2025

