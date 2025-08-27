Capturados cuatro sujetos por secuestro de comerciante en Cabimas

Funcionarios del Cicpc detuvieron a cuatro antisociales por el secuestro de un comerciante de Cabimas, estado Zulia. El hecho fue planificado por un amigo de la víctima.

Las investigaciones iniciaron cuando familiares de la víctima informaron que lo habían secuestrado varios hombres al salir de la vivienda de Kaissan Aldebal Oubied (36), a quien agredieron en diversas partes del cuerpo, logrando someter a la víctima y llevársela; sin embargo, gracias a la presión policial y, trabajo de campo, la víctima fue liberada sin cancelar el dinero exigido por los delincuentes.

Ahondando las pesquisas se logró la ubicación y detención de Rodrigo José Duran Gutiérrez (37), Reimor Samuel Reyes Chirinos (29) y, Frank José Piña Franco (32), quienes junto a, Rafael Belisario Gutiérrez Colina (40), aún por detener; se encargaron de ejecutar el hecho, por cuanto habían sido contratados por Kaissan para secuestrar a la víctima y exigirle 50 mil dólares; por lo que se aprovechó que la víctima y su padre acudirían a su vivienda a llevarle unos medicamentos y los agresores lo golpearon fuertemente con la finalidad de no levantar sospechas sobre su responsabilidad en la planificación del hecho.

Tras la captura de los involucrados, se recuperó el vehículo de la víctima, asimismo, un Kia Stylus, placa AD346UM, un Bera Kavak, placa AW3M18V, usados como medio de comisión, un Chevrolet Trailblazer, placa AD242TM y, cuatro celulares.

Cactus24 27-08-2025

