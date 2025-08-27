Avión de EEUU arribó a Maiquetía con 200 migrantes deportados

Un nuevo vuelo del Plan Vuelta a la Patria arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, con 200 connacionales provenientes de Texas, Estados Unidos.

A bordo del vuelo número 62 llegaron 157 hombres, 42 mujeres y un niño. A todos se les brindó atención médica y social, por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado.

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri de Saab, funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Tras su desembarque, los migrantes repatriados pasan por el túnel migratorio, para ser entrevistados y luego de recibir atención integral por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, son trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Cactus24 (27-08-2025)

