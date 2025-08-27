Autor del tiroteo en escuela de Minneapolis publicó videos violentos en redes sociales

El autor del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis (Minnesota) era un joven unos 20 años que actuó en solitario y vestido de negro, según indicaron las autoridades locales en una rueda de prensa el miércoles.

El asesino, que se suicidó tras el tiroteo, ha sido identificado como Robin Westman. No tiene un amplio récord criminal, según fuentes policiales al tanto de la investigación, que indicaron a NBC News que dejó videos y notas con “pensamientos e ideas en extremo violentas”, así como una disculpa a su familia y un dibujo del interior de una iglesia.

El asesino disparó decenas de balas con un rifle, una escopeta y una pistola a través de las ventanas de la iglesia de la escuela Anunciación, donde se celebraba una misa con todos los alumnos para celebrar el inicio del curso. Dos niños de 8 y 10 años perdieron la vida, y otros 14 fueron heridos, además de tres personas mayores que estaban rezando en la iglesia.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en la red X que se investiga el tiroteo como acto de terrorismo doméstico y un crimen de odio contra los católicos. Identificó al autor como “Robin Westman, un hombre nacido como Robert Westman”.

La tragedia de este miércoles ha sido el quinto tiroteo en una escuela en 2025, según el registro de tiroteos en instituciones académicas de NBC News.

Cactus24 27-08-2025

