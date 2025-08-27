Alpinista rusa se rompió pierna y está atrapada a 7.000 metros

Sola, a más de 7.000 metros de altura y con una pierna rota. Así se encuentra la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna, de 48 años, en la cima del Jengish Chokusu, la cumbre más alta de la cordillera de Tien Shan (Kirguistán).

El pasado 12 de agosto, la experimentada deportista se accidentó cuando descendía de la cima de 7.439 metros, fracturándose una pierna y quedando inmovilizada.

Sus acompañantes, entre ellos el italiano Luca Sinigaglia, establecieron un campamento base a metros del lugar y la asistieron llevándole una carpa y comida mientras ideaban un operativo de rescate.

Pero según detalla Marca, el procedimiento se complicó rápidamente por los vientos fuertes, tormentas de nieve y temperaturas que llegaron a los 30 grados bajo cero.

La dupla de alpinistas que acompañaba a la rusa subió y bajó varios días para asistir a Nagovitsyna y buscar una ruta para bajarla, pero Sinigaglia falleció debido a un edema cerebral.

Con el paso de los días, las autoridades han declinado de rescatar a Natalia. La geografía hace imposible que helicópteros sobrevuelen la zona, por lo que la única manera de que descienda la deportista, que no puede caminar, es a pie.

Según explica ABC, ningún rescate a semejante altitud ha tenido éxito en el Jengish Chokusu, por lo que las chances de que la rusa sobreviva con mínimas.

Hijo de Natalia Nagovitsyna clama por ayuda

Pese a las bajas expectativas de las autoridades de Kirguistán, la familia de la alpinista rusa no pierde la esperanza de rescatar a Natalia con vida.

Su hijo, Mijail Nagovitsyn, pudo elevar un drone hasta la zona donde se accidentó su madre y pudo grabarla con vida el 19 de agosto.

Cactus24 (27-08-2025)

