Adolescente que asesinó a Miguel Uribe Turbay es privado de libertad por siete años

El adolescente que asesinó al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha sido condenado a siete años de «privación de la libertad» por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La Fiscalía ha detallado en un comunicado que, por la sanción, «el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada».

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del pasado 11 de agosto por las heridas sufridas en un atentado el pasado mes de junio, cuando recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza.

El autor del atentado, según las autoridades, es un joven sicario de 15 años que fue capturado en flagrancia el 7 de junio en Bogotá, minutos después de disparar contra el senador del partido opositor de derecha Centro Democrático.

Cactus24 27-08-2025

