119 familias regresan a sus hogares en Amazonas

El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, informó que 119 familias regresaron a sus hogares en los municipios Atures, Autana y Atabapo, después de pasar casi dos meses en albergues temporales debido a la crecida del río Orinoco que inundó sus hogares.

Asimismo, añadió que en los próximos días, la gobernación comenzará el proceso de evaluación y recuperación de las casas.

Por su parte en la ciudad de Puerto Ayacucho se han registrado intensas precipitaciones en las últimas horas; sin embargo, el nivel del río continúa bajando.

La estación hidrométrica indica que actualmente se encuentra a 52.04 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que ha bajado 1.46 metros desde el máximo alcanzado este año, que fue de 53.50 metros.

Cactus24 27-08-25