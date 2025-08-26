Willson Contreras pierde el control tras ser expulsado y hasta su entrenador termina golpeado

El primera base Willson Contreras lanzó un bate que por error golpeó a su propio entrenador y arrojó dulces al campo después de ser expulsado en la victoria de los Cardenales de San Luis por 7-6 sobre los Piratas de Pittsburgh el lunes por la noche.

En un juego reñido, mientras se enfrentaba a una cuenta de 0-2 en la baja de la séptima entrada, fue declarado out por strikes tras un lanzamiento que cayó en la zona. En la repetición, el lanzamiento parecía ser un strike, rozando la zona, pero Contreras aun así se molestó.

Miró hacia atrás al umpire del home, Derek Thomas, y fue expulsado del juego, lo que le provocó una tremenda ira mientras el cuerpo técnico de los Cardenales intentaba contenerlo.

Mientras lo empujaban hacia el dugout, Contreras lanzó su bate hacia el campo mientras seguía gritándole a Thomas, y el bate golpeó a uno de sus propios entrenadores.

Cuando finalmente llegó al dugout, una cubeta entera de golosinas fue arrojada al campo, creando un caos que los recogebates del equipo tuvieron que limpiar. No se sabe con certeza si Contreras arrojó la cubeta de dulces o no.

El mánager de los Cardenales, Oliver Mármol, también fue expulsado, según John Denton de MLB.com. Además, según Denton, el entrenador que fue golpeado con el bate de Contreras fue Brant Brown, el entrenador de bateo de San Luis.

Muchas consecuencias por lo que pareció ser un strike correctamente cantado. Veremos si hay más castigo tras el arrebato de Contreras.

Cactus24 (26-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.