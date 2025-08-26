Venezolana recibe $14.5 millones tras demandar a su exesposo por violencia doméstica

Un jurado en Miami-Dade otorgó $14.5 millones a una empresaria venezolana que probó que su exesposo la agredió brutalmente y trató de esconder sus bienes.

«Empecé una carnicería pequeña con ahorros», expresó Mireya Cambero, quien cuenta que en el 2003 se casó con Jose Fernando de Matos Rebolledo y juntos crecieron emprendieron en un negocio.

«Nos convertimos en los importadores de carne más grandes de Venezuela en la época del 2005 al 2008 o 2009», dijo Cambero.

Durante todo ese tiempo, dice que su matrimonio fue marcado por la violencia. Que su esposo constantemente la golpeaba, sin importar si estaba embarazada.

«Él quería marcar. ¿Quién tenía el control? ¿Y qué era capaz de hacer?», comenta Cambero.

En el 2009 la pareja se mudó a Miami, donde su negocio de importación y otros emprendimientos inmobiliarios amasaron una fortuna considerable. Pero dice que el dinero no detuvo el abuso y en el 2011 Cambero dice que vivió uno de los episodios más violentos de su vida.

«En la casa fui abusada, fui secuestrada, fui violada. Fue una noche terrible. Terminé llamando al 911, me llevaron al hospital y lo llevaron a la cárcel», relata Cambero.

Su abogado dice que el oficial que declaró en el juicio aseguró que, en todos sus años atendiendo casos de violencia doméstica, nunca había visto una escena como la del dormitorio de Mireya.

Su esposo pasó 21 días en la cárcel pero «me vi en la obligación de retirar los cargos porque él me amenazó con matar a mis hijos», expreso Cambero.

A De Matos le retiraron los cargos criminales, pero eventualmente Mireya reunió el valor para presentarle una demanda civil por agresión física (battery and assault).

Él negó las acusaciones en corte y a través de su abogado dijo que no ofrecería declaraciones. El caso duró 10 años, tiempo en el que ella dice se vio en la calle porque De Matos había transferido los bienes a terceros.

«Te vas a quedar en la calle, verás cómo vas a pasar trabajo, verás cómo la vida te va a cambiar y sí, efectivamente, así fue», recuerda Cambero, quien luchó esa década, limpiando casas y buscando justicia.

Su abogado dice que el jurado vio las fotos del hospital y la evidencia y hallaron a De Matos responsable de violencia doméstica y de ocultar bienes de forma fraudulenta durante el proceso de divorcio por lo que le otorgaron $14,5 millones a Cambero.

Cambero dice que cuenta su historia para enviarle un mensaje a quienes están en una relación abusiva y temen buscar ayuda. «Hay que vencer ese miedo. Que es peor quedarse allí», expresó.

Cactus24 26-08-2025

