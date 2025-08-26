Un bebé es hallado muerto en un caño en Carabobo

Este martes 26 de agosto, fue hallado un cuerpo de un neonato en un caño de la comunidad Los Libertadores de la parroquia Miguel Peña, municipio Valencia del estado Carabobo.

El hallazgo fue reportado por una indigente, quien se encontraba buscando comida entre la basura cuando se topó con el cadáv3r del recién nacido dentro de una bolsa plástica.

En el lugar de los hechos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ya se encuentra desplegado, iniciando las averiguaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso que ha consternado a la comunidad.

Cactus24 (26-08-2025)

También puedes unirte a Telegram y Facebook.