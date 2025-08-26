Tribunal de Bolivia anula proceso contra Jeanine Áñez y ordena su liberación

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto anuló un proceso ordinario contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y dispuso que el caso pase a un juicio de responsabilidades en el Legislativo.

Áñez, presa desde 2021, aseguró que los hechos de 2019 ocurrieron mientras cumplía funciones como presidenta interina y reclamaba ese fuero especial. El tribunal también emitió un mandamiento de libertad para que espere el juicio fuera de prisión.

El caso está relacionado con las muertes de 10 civiles en Senkata durante la crisis de 2019, tras la salida de Evo Morales. Ahora, el Legislativo deberá definir si abre un juicio de responsabilidades ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Cactus24 (26-08-2025)

