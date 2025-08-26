Taylor Swift anuncia su compromiso con su novio Travis Kelce

Taylor Swift ha anunciado que se casará con su novio estrella de la NFL, Travis Kelce.

La estrella del pop y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs compartieron la noticia en una publicación conjunta en Instagram, con la leyenda: «Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar».

El anuncio recibió más de 1,7 millones de “Me gusta” poco más de 30 minutos después de su publicación.

Swift y Kelce comenzaron su relación en 2023, después de que el tres veces ganador del Super Bowl dijera en su podcast New Heights ese año que intentó y no pudo conocer a la cantante en su concierto Eras Tour en el Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri.

Los rumores de que la pareja estaba saliendo aumentaron después de que Swift fuera vista en varios partidos de los Chiefs. En su séptima aparición en las gradas, trajo consigo a su padre , Scott Kingsley Swift.

Kelce declaró al Wall Street Journal en noviembre de 2023: «Sin duda, había gente que ella conocía y que sabía quién era yo, en su rincón, que me decía: ‘¡Oye! ¿Sabías que vendría al Eras Tour?'».

» Tenía a alguien haciendo de Cupido … Me contó exactamente lo que estaba pasando y cómo tuve la suerte de que se comunicara conmigo».

Swift anunció su duodécimo álbum , titulado The Life Of A Showgirl, en el podcast de Kelce, New Heights, a principios de este mes.

Hablando con su actual prometido y hermano de éste, Jason Kelce, Swift dijo que se inspiró en el Eras Tour y también habló sobre el intento de Travis de conocerla hace dos años.

Aunque dijo que fue un «gesto salvaje y romántico», bromeó diciendo que él «no hizo ninguna planificación logística adecuada» y pensó que le permitirían estar detrás del escenario.

«Como conoce a la ascensorista, pensó que podría hablar con ella para que simplemente bajara a mi camerino», añadió. «Así funciona en 1973».

El nuevo álbum, que se lanzará el 3 de octubre, marca su primer lanzamiento desde que recuperó el control de todo su catálogo anterior de la firma de capital privado Shamrock Capital.

Cactus24 (26-08-2025)

