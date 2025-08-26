Sheinbaum rechaza intervención de EEUU en Venezuela

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, recordó que la Constitución mexicana y los principios diplomáticos del país sostienen una postura clara: respeto a la autodeterminación de los pueblos y rechazo a cualquier tipo de injerencia extranjera.

“Ya lo hicimos, ya nos posicionamos aquí en la mañanera y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores: no intervención. Nosotros estamos en contra de las intervenciones”, subrayó.

Con este mensaje, la mandataria envió una señal de firmeza diplomática en un momento de tensión regional.

El anuncio de Washington sobre el envío de buques de guerra y personal militar al Caribe se enmarca en una estrategia más amplia contra el narcotráfico. Sin embargo, para diversos analistas, este movimiento también representa un gesto político hacia Venezuela, lo que ha generado reacciones en la región.

México, fiel a la Doctrina Estrada y a su tradición diplomática, ha evitado pronunciarse a favor o en contra de gobiernos extranjeros, enfocándose en la defensa de la soberanía nacional y el diálogo como vía de solución de conflictos.

La presidenta enfatizó que México puede tener diferencias con determinados gobiernos, pero eso no implica avalar la intervención extranjera:

“Podemos no estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”, concluyó.

Cactus24 26-08-2025

