Sexagenario murió al caer por escaleras de un edificio en Coro

Un sexagenario murió de forma trágica la tarde de este martes al caer por las escaleras del edificio Papantonio ubicado en la calle Comercio entre calles Sol y Monzón de Coro, parroquia San Antonio del municipio Miranda del estado Falcón según reportes de Bomberos.

El traspié mortal de Héctor Manuel Arteaga Rivero, de 64 años, lo tuvo cuando descendía del piso cuarto al tercero, accidente ocurrido pasadas las dos de la tarde de este martes.

Bomberos de Coro acudieron al lugar con intenciones de prestarle atención prehospitalaria pero lamentablemente el sexagenario perdió la vida debido a un severo traumatismo craneal.

Por tratarse de un caso de averiguación muerte, la Delegación Municipal Coro del Cicpc asumió las investigaciones del caso, informa Versión Morón.

Cactus24 (26-08-2025)

