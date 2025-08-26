Reportan que La Chilindrina fue hospitalizada de emergencia

María Antonieta de las Nieves, de 78 años, es una de las estrellas más queridas en el mundo del entretenimiento latino y los recientes reportes sobre su delicado estado de salud han puesto en alerta roja a todos los que han seguido su extensa carrera artística.

Según lo han reportado diarios como El Universal y El Heraldo, la querida Chilindrina tuvo que ser hospitalizada de emergencia el pasado miércoles 20 de agosto, luego de que se viera afectada por complicaciones neurológicas que debieron ser atendidas por especialistas.

Detalles compartidos por una fuente cercana a la recordada estrella de El Chavo del 8, revelan que de las Nieves fue diagnosticada con bajos niveles de sodio en su cuerpo y esto llevó a que su organismo comenzara a presentar síntomas de trastornos emocionales como ansiedad.

Tras el gran susto que pasó la familia de la estrella de la televisión mexicana, los reportes indican que la salud de María Antonieta se encuentra estable en este momento y continúa su recuperación en su residencia, en donde aún se mantiene bajo observación por los expertos.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, habría detallado a los medios de comunicación mexicanos Verónica Fernández, hija de la reconocida actriz.

Un informe adicional publicado por el sitio en línea de Infobae asegura que este quebranto de salud podría estar asociado con la alta carga laboral a la que se ha visto sometida la artista durante las últimas semanas. Situación que estaría teniendo un gran impacto en su bienestar general, debido al alto nivel de estrés al que se ha visto expuesta.

Cactus24 (26-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.