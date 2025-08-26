Protagonista de «La Casa de David» se convierte al catolicismo: “Sentí un llamado”

Michael Iskander, actor y músico estadounidense nacido en Egipto, y conocido por haber interpretado el papel del rey David en la serie de La Casa de David, anunció su conversión al catolicismo luego de escuchar durante mucho tiempo el llamado para asumir esta religión.

A través de una publicación que hizo en su perfil de Instagram el 21 de agosto de 2025, Iskander manifestó su felicidad por haber tomado esta decisión de formar parte de la Iglesia católica.

“Hoy es un día muy especial, que al mirar hacia atrás ha sido mucho tiempo que lo he venido haciendo. Hoy me uní a la fe católica. He sentido un llamado a esta iglesia durante mucho tiempo, y a medida que pasaba el tiempo, esta llamada se hizo cada vez más fuerte”, indicó el actor que da vida al Rey David en la serie transmitida por Amazon Prime Video.

En la publicación que ha recibido diversas manifestaciones de apoyo y “me gusta”, entre las que destaca la del actor Jonathan Roumie, que interpreta a Jesús en la serie The Chosen, Michael Iskander subrayó que en el camino que siguió para abrazar la religión católica se encontró a muchas personas que lo animaron a tomar esa decisión.

Dios puede elegir a cualquiera: actor Michael Iskander

En una entrevista otorgada el 7 de marzo de 2025 con Naomi Raine cantante, compositora y líder de adoración cristiana y góspel estadounidense, el actor principal de La Casa de David habló sobre las audiciones que realizó para competir por el papel del Rey David y el anunció de que inicialmente había sido rechazado.

Al respecto aseveró que desde su perspectiva el hecho de que tuviera que hacer una segunda audición para que pudiera obtener el protagónico de la serie es una prueba de que “a menudo Dios habla con la voz más suave y, para mí, la voz más suave me decía ‘simplemente aguanta’”.

“No quiero decir que sabía que esto era mío; realmente creo que Dios puede elegir a cualquiera para cumplir su voluntad… No se trata de mí, se trata de que Él haga su voluntad y se trata de alguien que estaba dispuesto a hacer su voluntad” aseguró Iskander durante la charla realizada en el Podcast de Prime Video con Naomi Raine

“Así que”, subrayó Michael Iskander, “creo que en cierto modo el hecho de que esa audición no llegara a concretarse obteniendo el papel en un principio… creo que fue la forma que Dios encontró para decirme: ‘Escucha, habrá rechazo, habrá momentos difíciles y habrá desafíos, pero la única forma de superarlos es conmigo’”.

Cactus24 26-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.