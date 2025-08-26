Policía y Ejército de Colombia incautan ocho toneladas de marihuana de alias «Iván Mordisco»

Dentro de sus operaciones de control, tropas de la Quinta División del Ejército y la Policía detectaron a un camión en la vía que conecta a La Plata con Neiva, en Huila. El vehículo, tipo dobletroque, fue abandonado por su conductor en la vereda Panorama, municipio de La Plata.

En el interior del camión, oculto entre pacas de heno, se hallaba un cargamento de 8.683 kilogramos de marihuana y un kilogramo de clorhidrato de cocaína, pertenecientes al frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo. Una estructura de las disidencias de las Farc que actúa bajo el mando de alias Iván Mordisco.

“Si la droga incautada se hubiera comercializado en el exterior, habría alcanzado un valor estimado en más de 11.000 millones de pesos, unos 2,7 millones de dólares aproximadamente, triplicando su precio frente al mercado interno colombiano”, explicó el coronel Henry Herrera, comandante de la Novena Brigada del Ejército.

Según las autoridades, la incautación equivale a más de ocho millones de dosis individuales de marihuana.

Para el Ejército, este resultado representa la mayor incautación de droga en los últimos cuatro años. “Este resultado fortalece la ofensiva nacional contra las economías ilegales y reafirma el compromiso del Ejército Nacional con la seguridad regional, la protección de la población civil y el debilitamiento de estructuras armadas al margen de la ley”, concluyó el coronel Herrera.

