Plataforma Unitaria tras recientes excarcelaciones: «La libertad no es un premio, es un derecho»

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) emitió este martes 26 de agosto un comunicado en el que cuestionó el uso de las excarcelaciones de «presos políticos» como «un trofeo político», una declaración que surge tras la reciente liberación de 13 personas detenidas tras las protestas post electorales.

«Cada liberación de un inocente es una victoria que llena de fuerza y esperanza a nuestro pueblo», señaló la coalición opositora en el comunicado. Sin embargo, enfatizó su rechazo a que algunos sectores «pretendan convertir ese doloroso proceso en un trofeo político», una postura que, aseguran, comparten con la mayoría de los venezolanos.

La PUD reafirmó su compromiso con la lucha por la libertad de todos los presos políticos y la reunificación de las familias venezolanas, insistiendo en que «la libertad no es un premio: es un derecho».

El comunicado también ratificó el compromiso de la coalición con la defensa del resultado de las elecciones presidenciales de 2024 y su convicción de que una «verdadera y duradera solución política de fondo», negociada con los liderazgos legitimados, es la única vía para construir un país con «justicia, libertad y democracia», donde no existan presos ni perseguidos políticos y haya oportunidades para todos.

El pasado domingo 24 de agosto, 13 presos que se encontraban recluidos en El Helicoide fueron excarcelados.