Niña de cinco años murió ahogada en Chichiriviche

Orianny Nazareth Riera, de 5 años, murió por ahogamiento en la playa Millo, diagonal al embarcadero centro-sur de la calle Marina de Chichiriviche, municipio Monseñor Iturriza.

La pequeña se bañaba, sin la supervisión de algún adulto, en una zona profunda en relación a su estatura. Fue llevada de urgencia al Consultorio Médico Popular tipo III Pedro Manuel Iturbe, donde ingresó a las 5:20 de la tarde de este domingo.

La niña vivía con familiares en el sector Virgen del Carmen de Chichiriviche, reseñó el periodista Gerardo Morón.

Cactus24 (26-08-2025)

