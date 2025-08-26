MP imputa al sujeto que ahogó a su pareja en una piscina

El Fiscal General de la República Tarek William Saab informó que Denison Rincón Cruz, será imputado por el femicidio agravado de su pareja, Nuvia Indira Perozo Milanés, de 44 años, en el sector Casa Miel, parroquia Tocuyito, municipio Libertador, estado Carabobo.

El pasado domingo 17 de agosto, la víctima enfrentó a Denison Rincón por distintos problemas. El hombre la sometió y sumergió en la piscina hasta causarle la muerte y huyó del sitio.

Tras la presión policial y el cerco de seguridad realizado en las adyacencias donde residía el femicida, este se entregó en el Ministerio Público, quedando a disposición del mismo.

Cactus24 26-08-2025

