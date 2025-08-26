Madre envenenó a sus tres hijos antes de quitarse la vida ingiriendo una sustancia tóxica

Una madre de 36 años presuntamente envenenó a sus tres hijos, de 11, 9 y 7 años, antes de quitarse la vida ingiriendo la misma sustancia tóxica, el domingo por la noche en el sector Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este (República Dominicana).

De acuerdo con las informaciones preliminares, la madre, quedó identificada como Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez. Las autoridades encontraron restos del veneno en recipientes mezclados con jugo dentro de la vivienda.

En la escena, los técnicos levantaron recipientes con restos de veneno mezclado en jugo, lo que será analizado como parte del proceso judicial y pericial.

Según trascendió, Jiménez Valdez habría dejado una nota manuscrita que se encuentra bajo custodia del Ministerio Público para verificar su autenticidad y contenido. Por respeto al proceso investigativo y a la integridad de los familiares, la Policía Nacional decidió reservar los nombres de los menores fallecidos.

Padre de niños que murieron dice la madre era “excepcional”

Como una mujer “reservada”, pero «agresiva», describió José Arami Cabrera, de 46 años, a su esposa y hoy difunta.

Sin embargo, manifestó que como madre era excepcional, por lo que permanece en asombro ante lo ocurrido.

«Algunas veces ella me celaba. Ella era muy cariñosa y muy buena con sus hijos, por eso estoy sorprendido. Todavía yo no creo que ella hiciera eso; ella quería demasiado a esos muchachos», expresó.

Cabrera regresó en la mañana de este lunes al lugar de los hechos cabizbajo y con notable cansancio, tras haber sido sometido a un interrogatorio como parte de la investigación realizada por las autoridades.

Cactus24 (26-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.