La pitahaya: fruta del dragón que combate anemia, cáncer, diabetes y fortalece salud

La pitahaya, conocida popularmente como fruta del dragón, se ha consolidado como una de las frutas más valiosas a nivel mundial, no solo por su exótico aspecto, sino también por sus notables propiedades nutricionales.

Contiene hierro, antioxidantes y un alto contenido de vitaminas, lo que la convierte en un alimento clave para quienes buscan mejorar su salud de forma natural.

Uno de sus beneficios más destacados es su capacidad para combatir la anemia, su consumo puede aumentar los niveles de hemoglobina en apenas dos días. Asimismo, los compuestos antioxidantes presentes en esta fruta contribuyen a la neutralización de radicales libres, reduciendo el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.

La pitahaya también ha mostrado un efecto regulador en los niveles de glucosa en sangre, lo que la hace recomendable para personas con diabetes. Al ser rica en fibra, favorece la digestión y fortalece el sistema inmunológico.

En conjunto, su consumo regular no solo apoya funciones vitales del organismo, sino que también se convierte en un aliado natural para preservar el bienestar general./VF.

Cactus24 (26-08-2025)

