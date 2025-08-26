Inces celebra su 66 aniversario con entrega de certificados en Paraguaná

En un acto lleno de emoción y alegría, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) entregó 52 certificados a un grupo de trabajadores de la Fundación Juntos por Falcón en la Península de Paraguaná.

La actividad, enmarcada en el 66 aniversario de la institución, forma parte de las estrategias del Inces de formar a los trabajadores directamente en sus espacios laborales.

La entrega que, se llevó a cabo en la sede del centro cultural «Guillermo de León Calles» del complejo recreativo ciudad de Punto Fijo, contó con la presencia de: Aleide Caldera del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (Mpppst); la gerente regional del Inces Falcón, Eneyda Martínez; el jefe de Formación y Autoformación Profesional, Jorge Luis Guzmán; la jefe del centro de formación socialista «Ali Primera», Elis Colina y el gerente de la Fundación Juntos por Falcón, Richard Ramírez.

En esta ocasión, los 26 participantes recibieron certificados que los acreditan en las unidades curriculares: Desarrollo Humano y Liderazgo como Herramienta Transformadora del perfil productivo laboral: Gestor empresarial de Talento Humano

Eneyda Martínez, gerente regional del Inces, expresó su satisfacción por el evento, destacando el valor del grupo de hombres y mujeres que participaron en la formación.

Por su parte, Richard Ramírez agradeció al Inces la capacitación, afirmando que «el personal de Juntos por Falcón crece con esta capacitación desde el punto de vista personal y a su vez también, hace que la institución también crezca y se desarrolle».

Continuando con las intervenciones, Elis Colina Bracho, jefe del CFS «Alí Primera» y responsable del ámbito Entidades deTrabajo, detalló, esta entrega de certificados es la primera fase del plan de formación. Anunció que en una segunda etapa se atenderá al personal que labora en la sede de Tacuato, municipio Carirubana.

Agradeció la entrega y responsabilidad de los maestros técnicos productivos y voluntarios.

Por su parte, Aleide Caldera, representante del Mpppst, resaltó la importancia de estos programas de formación técnica profesional, los cuales responden a una política fundamental establecida por el presidente Maduro: formar a los trabajadores en sus propios espacios de trabajo.

Igualmente la participante Jennifer Medina tomó la palabra en nombre de sus compañeros para agradecer al Inces y felicitó a la institución por su aniversario número 66. «Gracias por su incansable trabajo y por inspirarnos a ser mejores cada día, su dedicación ha dejado huellas en nuestras vidas».

El evento culminó con un emotivo concierto a cargo del cantautor falconiano, Alí Tremont, quien deleitó a los presentes con un repertorio de música popular venezolana.

