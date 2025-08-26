Guardia Costera de EE.UU. afirma haber hecho el mayor decomiso de drogas de su historia

incautación de 34,800 kilos de narcóticos que fueron descargados este el lunes en Port Everglades, Fort Lauderdale.

Las drogas fueron incautadas durante 19 operativos diferentes en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, informaron las autoridades.

En total serían 27,800 kilos de cocaína y 6,600 kilos de marihuana valuados en 473 millones de dólares, reseña Univisión.

«Hoy somos testigos del mayor decomiso de drogas en la historia de la Guardia Costera, con un total de 34,800 kilos de narcóticos», declaró el contralmirante de la Guardia Costera de EEUU, Adam Chamie.

La primera operación ocurrió el 26 de junio cuando se detectaron dos lanchas rápidas aproximadamente a 115 millas al sureste de las Islas Galápagos, Ecuador, en la que se incautaron 8,800 libras de cocaína.

El operativo más reciente fue el pasado 18 de agosto, cuando se incautaron 317 kilos de cocaína en una lancha rápida a 32 kilómetros al oeste de Curazao.

Cactus24 26-08-2025

