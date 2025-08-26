EE.UU. canceló la llegada del buque USS Jason Dunham a Curazao

El gobierno de Curazao informó este martes que se canceló la llegada del destructor de la clase Arleigh Burke en servicio con la Armada de los Estados Unidos, USS Jason Dunham, el cual se esperaba que ingresara al puerto de la isla caribeña el jueves 28 de agosto.

En un breve comunicado publicado en su portal, el gobierno de Curazao escribió: «El Consulado de los Estados Unidos informó al Gobierno que el buque de guerra USS Jason Dunham no visitará las aguas territoriales de Curazao. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud para que otro buque de guerra visite nuestro puerto».

Sin embargo, el gobierno de Curazao aseveró que «permanece en estrecho contacto con el Consulado de Estados Unidos e informará al público tan pronto como haya nuevos acontecimientos», informa ALbertoRodNews.

Más temprano, el primer ministro de Curazao, Gilmar Pik Pisas, pidió a sus connacionales que no viajen a Venezuela, tras la escalada de tensión surgida por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

En mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Pik Pisas escribió: «El gobierno pide a la comunidad de Curazao que se mantenga tranquila y evite viajar a Venezuela hasta nuevo aviso”.

«Nuestro pueblo puede estar tranquilo (…) La presencia militar en el Caribe es una medida preventiva y estratégica contra el tráfico de drogas”, agregó.

Cactus24 26-08-2025

