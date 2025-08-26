Dos sujetos fueron capturados por presunto abuso sexual a dos niñas

Dos sujetos señalados de presunto abuso sexual en perjuicio de dos menores en los municipios Maracaibo y Rosario de Perijá fueron detenidos por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

En el sector Bicentenario de La Villa del Rosario, fue aprehendido Luis González, de 85 años de edad, por practicar actos lascivos a su vecinita, de dos años de edad, la denuncia fue formulada por el progenitor de la pequeña; mientras que en el barrio Simón Bolívar de Maracaibo, fue detenido Javier Enrique Andrade, de 52 años de edad, denunciado por la abuela, de una menor de seis años, de haber abusado de su nieta.

Ambos casos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, y los aprehendidos quedaron en cada comando del Cpbez.

Prensa Cpbez

Cactus24 (26-08-2025)

