Día internacional de lucha contra el dengue: claves de prevención

Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para visibilizar la problemática global que representa esta enfermedad.

Se trata de una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad. Existen cuatro variedades de dengue, siendo el dengue hemorrágico el más grave.

Es posible que una misma persona desarrolle la enfermedad cuatro veces, cada una de ellas por una variedad diferente del virus.

El dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, nauseas y vómitos. En ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue hemorrágico o grave.

Es una enfermedad muy extendida en zonas tropicales del planeta. Últimamente se ha desarrollado de manera creciente en las zonas urbanas convirtiéndose en un problema grave de salud pública, junto con el Zika y Chikungunya.

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraer la enfermedad. Cada año se producen más de 390 millones de casos en el mundo, de los cuáles 500 mil corresponden a la variedad más grave, el dengue hemorrágico, que causa unas 25 mil muertes.

La única forma eficaz de prevenirla es controlando las poblaciones de mosquitos transmisores. Estas son algunas recomendaciones:

Eliminar correctamente los desechos sólidos y líquidos.

Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos.

Aplicar los tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacene agua.

Cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico.

Limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros usos.

Mantener el césped corto.

Cambiar regularmente el agua de floreros.

Usar repelentes para las picaduras de mosquitos.

Cactus24 (26-08-2025)

