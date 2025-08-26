Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja y amenazarla de muerte en La Vega

Funcionarios de la Delegación Municipal La Vega del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Jesús Eduardo Dazo Aguirre (63) por agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja en la parroquia La Vega, municipio Libertador de Caracas.

La detención se produjo en la urbanización Juan Pablo II, en el sector Montalbán III, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre un caso de violencia de género. Según las investigaciones, Dazo Aguirre, de forma recurrente, agredía a la víctima. Sin embargo, en esta última ocasión, el agresor intensificó su ataque, amenazándola de muerte con un martillo.

La mujer, en un acto de desesperación, logró pedir auxilio, lo que permitió que los vecinos alertaran a los funcionarios. Al llegar al lugar, los detectives protegieron la integridad de la víctima y procedieron a la captura del hombre, quien se tornó violento, agrediendo a los funcionarios para evitar su aprehensión.

Durante la inspección del sitio, los agentes encontraron un teléfono celular destrozado, el cual, según se pudo constatar, fue partido por el agresor con el mismo martillo que utilizó para amenazar a su pareja.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 128° del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.