Detenido por agredir brutalmente a su pareja en Punto Fijo

Gabriel de Jesús Colina de 39 años, apodado El Malandro, fue detenido por violencia de género contra su pareja. La aprehensión se llevó a cabo luego de una denuncia por parte de la hermana de la víctima en Punto Fijo.

El arresto se produjo tras conocerse que el agresor, motivado a la negativa de su pareja a acompañarlo a mendigar dinero en la calle, la agredió brutalmente utilizando un palo de escoba. La víctima sufrió graves lesiones en diversas partes de su cuerpo. El propósito del agresor era lucrarse económicamente para costear su consumo de sustancias ilícitas.

Luego del proceso técnico – científico que permitió ubicarlo en el sector Industrial, parroquia y municipio Carirubana, este mostró una actitud hostil y violenta, profiriendo insultos y amenazas contra la víctima, además, intentó morderla, y durante su traslado, continuó con su comportamiento agresivo, golpeándose contra el vidrio del vehículo policial en la cabeza y agrediendo a los detectives actuantes, quienes resultaron lesionados.

Asimismo, fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por hurto genérico común, robo genérico, porte detención u ocultación de arma, violencia física y, robo de vehículo automotor.

El caso queda a la orden del Ministerio Público, según la información difundida por el director del Cicpc, Douglas Rico, en sus redes sociales.

Cactus24 (26-08-2025)

