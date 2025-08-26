Detenida una colombiana por comercio de psicotrópicos en Caracas

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Funcionarios de la Delegación Municipal Cicpc Simón Rodríguez, detuvieron a una mujer, sorprendida in fraganti con envoltorios de sustancias alucinógenas.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

La aprehensión se produjo durante un patrullaje de saturación de profilaxis, en la avenida Casanova, parroquia El Recreo, municipio Libertador, Caracas, donde Sandra Liliana Torres Ramírez (63), de nacionalidad colombiana, fue abordada por los funcionarios, quienes, al realizarle una inspección corporal, descubrieron adheridos a su vestimenta varios envoltorios de drogas, listos para su comercialización.

Asimismo, la verificaron en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por hurto genérico y, posesión ilícita de sustancias estupefacientes psicotrópicas mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas.

Cactus24 26-08-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor