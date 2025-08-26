Detenida una colombiana por comercio de psicotrópicos en Caracas

Funcionarios de la Delegación Municipal Cicpc Simón Rodríguez, detuvieron a una mujer, sorprendida in fraganti con envoltorios de sustancias alucinógenas.

La aprehensión se produjo durante un patrullaje de saturación de profilaxis, en la avenida Casanova, parroquia El Recreo, municipio Libertador, Caracas, donde Sandra Liliana Torres Ramírez (63), de nacionalidad colombiana, fue abordada por los funcionarios, quienes, al realizarle una inspección corporal, descubrieron adheridos a su vestimenta varios envoltorios de drogas, listos para su comercialización.

Asimismo, la verificaron en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por hurto genérico y, posesión ilícita de sustancias estupefacientes psicotrópicas mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas.

Cactus24 26-08-2025

