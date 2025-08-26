Conductor de Uber golpeó brutalmente a pasajero por querer viajar con su perro

Un director ejecutivo de una empresa multimillonaria de biotecnología está demandando a Uber y a su conductor contratado, un inmigrante ilegal de Rusia, luego de que el conductor aparentemente lo dejara inconsciente durante una disputa sobre llevar a su perro de servicio en el automóvil.

Bryan Kobel, de 45 años, presentó la demanda en Charleston, Carolina del Sur, la semana pasada contra Uber y su conductor Vadim Nikolaevich Uliumdzhiev, de 42 años. La demanda alega que Uber es responsable del violento ataque contra Kobel, sugiriendo que Uliumdzhiev no fue debidamente investigado como conductor, ya que su licencia de conducir, que se reveló falsa, no fue verificada para verificar su autenticidad. Uber exige que un posible conductor pase una verificación de antecedentes, además de tener una licencia de conducir válida y un número de Seguro Social, ambos requisitos que Uliumdzhiev no tenía.

“Uber tiene que asumir una mayor responsabilidad por sus conductores”, declaró Kobel, según el New York Post. “Están abriendo la puerta al caos”.

El abogado de Kobel, Kenneth Berger, dijo al Post and Courier que tienen la esperanza de que la demanda permita a la empresa de viajes compartidos ser más proactiva y garantizar que los conductores sean examinados adecuadamente.

El incidente ocurrió el 24 de abril cuando Kobel, director ejecutivo de TC BioPharm, y su novia esperaban en un estacionamiento con el perro de Kobel después de almorzar. Un video de 15 segundos, tomado por una cámara de seguridad cercana, muestra a Uliumdzhiev y Kobel discutiendo verbalmente sobre permitir que su animal de servicio entrara en el vehículo. Kobel explicó que su perro tenía licencia y que si Uliumdzhiev le negaba la entrada, estaría violando sus derechos como persona con discapacidad. Luego, según los informes, Uliumdzheiv le dio un cabezazo a Kobel, quien hizo que su perro le doblara el brazo, y luego le dio un puñetazo en la cara, lo que lo hizo caer al suelo y lo dejó inconsciente. Uliumdzheiev se subió a su auto y huyó del lugar.

Kobel sufrió una lesión cerebral traumática y tenía siete grapas por una laceración en la cabeza, detallan los informes.

“Este hombre me agredió violentamente, me dejó prácticamente desangrándome en un estacionamiento, se dio a la fuga y recogió a alguien dos minutos después”, declaró Kobel a Fox News. “Cuando salí del hospital, mi cuenta había sido suspendida y, en 48 horas, desactivada. A pesar de que compartí los registros del hospital, los antecedentes policiales, el nombre y el número de teléfono del detective e imágenes de la agresión, Uber optó por culparme y vilipendiarme”.

La policía arrestó a Uliumdzheiev, quien no tenía antecedentes penales, el 8 de mayo, acusándolo de agresión con lesiones en segundo grado. El ICE lo había detenido y, tras pagar su fianza de $10,000, fue trasladado a un centro de procesamiento federal del ICE en Georgia.

“Se le impuso una orden de detención por arresto de ICE para garantizar que no fuera liberado de nuevo en las comunidades estadounidenses para aterrorizar a más estadounidenses”, dijo la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. “Con el presidente Trump y la secretaria Noem, si infringes la ley, enfrentarás las consecuencias. Los inmigrantes ilegales delincuentes no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Uliumdzheiev fue arrestado previamente por ICE en California en diciembre de 2022, pero luego fue liberado bajo la administración de Biden.

26-08-2025

