Cayó preso por venta ilegal de erizos africanos, hurones y pericos en Caracas

Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Ambientales y Maltrato Animal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Kenny José Pérez García (40), quien se dedicaba a la venta ilegal de animales exóticos y silvestres a través de redes sociales.

La investigación se inició tras detectar que el hombre ofrecía a la venta dos erizos africanos por 50 dólares cada uno a través de la red social Facebook. Tras un minucioso trabajo de campo, los agentes lograron ubicar la residencia del implicado, donde se llevó a cabo el procedimiento.

En el sitio, los funcionarios rescataron a varios ejemplares de erizos africanos, así como a hurones y pericos, que también se encontraban en el lugar. Para garantizar el bienestar de los animales, la Unidad de Diversidad Biológica del Ministerio de Ecosocialismo asistió al rescate con un médico veterinario, quien realizó una revisión inicial para verificar su estado de salud.

Pérez García fue puesto a la orden del Ministerio Público para enfrentar los cargos correspondientes por la venta ilegal de especies.