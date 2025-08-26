Carirubana| Localizan 50 panelas de presunta marihuana en sector La Encrucijada

A orillas del mar en el sector La Encrucijada del municipio Carirubana, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la ZODI-Falcón; localizaron un paquete con dos bolsas negras contentivas de 25 envoltorios en cada una, para un total de 50 panelas de presunta marihuana.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Gral Miguel Morales, reseñó que estos envoltorios, sumaron un peso aproximado de 26 kilos.

El procedimiento se realizó a tempranas horas de este martes 26 de agosto, y fue informado a las autoridades del Ministerio Público para continuar con las investigaciones pertinentes en materia de drogas.

Cactus24 (26-08-2025)

