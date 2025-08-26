Abuelita fue brutalmente asesinada por un venezolano en Colombia

Luz Marina Miranda Macea, una adulta mayor de 70 años, fue brutalmente agredida en el departamento de Córdoba (Colombia).

La mujer, conocida cariñosamente como “Luzma” por la comunidad, falleció en el Hospital San Jerónimo de Montería luego de no resistir las graves lesiones provocadas por golpes y heridas de machete. El ataque se produjo en la madrugada del sábado y, según las autoridades, fue cometido por un hombre de nacionalidad venezolana, identificado como Douglas, alias “El Chamo”.

La Policía confirmó la captura del presunto agresor, quien ya se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el sujeto se presentó en la residencia de la víctima y, con una estrategia macabra, le aseguró que uno de sus nietos había sido asesinado, con la evidente intención de que la señora, conmovida, le abriera la puerta.

Ante la negativa de Luz Marina, quien desconfió de las intenciones del hombre, “El Chamo” habría tomado un palo y, en un acto de furia desmedida, golpeó la puerta hasta forzar su ingreso al inmueble. Una vez dentro, atacó a la septuagenaria con un machete, causándole heridas mortales.

Vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades, revelaron a los investigadores un trasfondo aún más aterrador del caso: el capturado habría intentado someter sexualmente a la mujer durante el ataque, y presuntamente ya lo había agredido de la misma forma en ocasiones anteriores.

El presunto responsable fue aprehendido en las horas siguientes al crimen. Las autoridades locales, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones para esclarecer los detalles exactos del móvil y formalizar los cargos en su contra. El caso ha generado una ola de indignación y dolor en la comunidad, que clama por justicia para Luz Marina.

El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares, quienes lamentan profundamente la pérdida de una mujer que, en sus últimos momentos, demostró entereza ante la maldad.

Cactus24 (26-08-2025)

