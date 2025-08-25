Vente Venezuela denuncia detención de coordinadora en el municipio Caroní, estado Bolívar

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este lunes 25 de agosto, la detención de Lorenia Gutiérrez, coordinadora del partido en la parroquia Universidad del municipio Caroní, en el estado Bolívar.

“Funcionarios encapuchados y armados allanaron su residencia, sin orden judicial, y se la llevaron a la fuerza a paradero desconocido. Alertamos a la comunidad internacional de esta situación que hoy vulnera los derechos de una mujer venezolana, por el simple hecho de pensar distinto. Exigimos información de dónde está y su libertad inmediata”, dice el mensaje publicado en X.

Cactus24 25-08-2025

