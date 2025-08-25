Venezuela implementa Zona de Paz N°1 para proteger fronteras Táchira -Zulia

Con el objetivo de reforzar la seguridad y la defensa del territorio nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la Zona de Paz N°1, que abarcará las regiones de Táchira y Zulia.

Esta iniciativa contempla la participación activa de 15 mil funcionarios, resaltando el compromiso del país con la protección de su frontera con Colombia, un área compleja y de gran importancia estratégica.

Durante la transmisión del programa “Con Maduro+”, el mandatario nacional enfatizó la necesidad de mantener la vigilancia en una frontera marcada por desafíos significativos.

“No podemos bajar la guardia en esta frontera tan intrincada con nuestra hermana Colombia”, puntualizó.

Zona de Paz

La creación de esta zona es parte de un plan más amplio que también busca fortalecer la primera Zona Económica Binacional, impulsando tanto la seguridad como el desarrollo económico en la región.

Asimismo, el presidente Maduro destacó los logros alcanzados por las fuerzas armadas y de seguridad del país en la lucha contra el narcotráfico.

Igualmente, subrayó que en lo que va del año se han incautado más de 31 toneladas de cocaína proveniente de Colombia.

“Venezuela es un territorio libre de producción de cocaína. Estamos comprometidos en combatir este flagelo”, aseveró.

Añadió: “No podemos bajar la guardia en esta frontera tan intrincada con nuestra hermana Colombia.

A su vez, el jefe de Estado convocó a todos los sectores del país, incluyendo partidos de oposición, a unirse en defensa de la soberanía venezolana.

“El poder popular se ha movilizado, y las voces contra las ilegales amenazas del imperio estadounidense se han escuchado en las calles”, agregó.

Destacó la unidad necesaria frente a los ataques que amenazan no solo a Venezuela, sino a toda la región de Latinoamérica y el Caribe.

Este reforzamiento de las estrategias de defensa se enmarca dentro de un enfoque más amplio que busca consolidar la paz, la estabilidad y el desarrollo en el país, asegurando un entorno seguro para todos los ciudadanos y defensa de la soberanía nacional.

Cactus24 25-08-25