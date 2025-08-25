Un bombardeo de Israel contra un hospital de Gaza dejó 20 muertos, cuatro de ellos periodistas

Un ataque aéreo israelí contra el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor centro médico del sur de la Franja de Gaza, dejó al menos 20 muertos, incluidos cuatro periodistas. El Gobierno de Gaza señaló a las Fuerzas de Defensas de Israel (FDI) de lanzar dos misiles que impactaron el cuarto piso del hospital con pocos minutos de diferencia, el segundo, cuando los equipos de rescate ya se encontraban en el lugar.

Cuatro de los informadores fallecidos son: Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia AP, entre otros medios) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC).

La propia agencia de noticias Reuters informa de que, además de su camarógrafo muerto, otro fotógrafo, Hatem Khaled, ha resultado herido. Por su parte, la televisión catarí Al Jazeera confirmó la muerte de uno de sus periodistas en Gaza. Según publica en X la cadena, el fotoperiodista y camarógrafo Mohammad Salama falleció en el bombardeo israelí contra el hospital Al Naser en Jan Yunis.

Conflicto mortífero para periodistas

Desde el inicio de la ofensiva israelí, provocada por el mortífero ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás, considerada organización terrorista por diversos países, la Franja de Gaza se ha convertido en uno de los conflictos más mortíferos para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).

