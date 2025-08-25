Tres jóvenes se ahogaron en un río del estado Guárico

Este fin de semana fueron encontrados los cuerpos de tres jóvenes que se ahogaron en un río del estado Guárico, en los llanos centrales de Venezuela.

Los tres jóvenes eran buscados por organismos de rescate en el municipio San Jerónimo de Guayabal, luego que dieran aviso de que se estaban bañando en un río prohibido.

Protección Civil había advertido del riesgo del caudal crecido por las lluvias.

El grupo de cuatro jóvenes fueron arrastrados por la corriente hacia una zona inundada, y a pesar de que los testigos pidieron ayuda a los funcionarios, tres perdieron la vida y solo uno fue rescatado. Ángel Martínez Briceño.

«Se activó una operación de búsqueda en todo el municipio junto a policías y bomberos. Durante el mediodía del viernes, los rescatistas hallaron el cuerpo de Junior Vílchez, de 18 años de edad, en el sector Los Lajeros, cerca del pueblo de Guayabal».

Más tarde se recuperaron los cuerpos de los hermanos Jonás y Jonathan González, de 14 y 16 años de edad respectivamente, hijos de un funcionario de Protección Civil, según pudo conocer NTN24.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició una averiguación sobre el caso.

San Jerónimo de Guayabal ya había sufrido de fuertes inundaciones que afectaron a las poblaciones de Guayabal y Cazorla entre el 30 de julio y el 1 de agosto y la alcaldesa Lisbeth García había declarado que más del 80 % del municipio había quedado bajo el agua.

Las lluvias han provocado el desbordamiento de los ríos Portuguesa y Apure.//NTN24

Cactus24 25-08-2025

