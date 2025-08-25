Ramón Guanipa agradece liberación de su tío y exige la de su padre, Juan Pablo Guanipa

Ramón Guanipa, hijo del dirigente político Juan Pablo Guanipa, agradeció este domingo la excarcelación de su tío, Pedro Guanipa, y al mismo tiempo hizo un llamado por la liberación de su padre, quien se encuentra detenido desde hace más de tres meses.

«Doy gracias a Dios por el regreso a casa de mi tío Pedro, abrazar a mi tía Caroll y reencontrarse con mis primos, quienes tanto han sufrido un calvario desde aquel 26 de septiembre», expresó Ramón Guanipa. «Al mismo tiempo, pienso en mi papá, Juan Pablo, que sigue injustamente detenido».

Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional del partido Primero Justicia y cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido el pasado 23 de mayo por funcionarios de seguridad del Estado. Su arresto se produjo luego de que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lo señalara de estar involucrado en un presunto plan «terrorista» para atentar contra los comicios regionales.

Desde su detención, la familia Guanipa no ha podido tener contacto directo con él. Desconocen su paradero exacto y no se les ha dado información sobre su estado de salud mental y físico.

Ramón Guanipa manifestó su esperanza de poder abrazar a su padre «más pronto que tarde», reiterando el clamor de su familia por la liberación de Juan Pablo Guanipa y el fin de la incertidumbre sobre su situación.