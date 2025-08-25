Preso por amenazar de muerte a su pareja

Efectivos pertenecientes a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) región Central capturaron a un hombre por violencia física y amenaza de muerte contra su pareja.

El Comisario Jefe Edgard Sojo, director de la Diep de la Policía de Falcón, explicó que la víctima acudió a denunciar a su pareja, quien después de haber compartido con unos amigos y llegar a su casa, sacó un cuchillo y la obligaba a meterse al cuarto gritándole palabras obscenas y que si no le hacía caso «le quitaría la vida, incendiaria la vivienda y se iría del país».

El organismo ubicó al hombre de 44 años en la Terminal Polica Salas en Coro, cuando abordaba una buseta hacia Maracaibo.

Cactus24 25-08-2025

