Pasajera muere al lanzarse de buseta que se incendiaba en la Autopista Centroccidental de Yaracuy

Una mujer identificada como Viosmar Rojas, de 24 años, murió la noche de este domingo 24 de Agosto, al lanzarse de la buseta en la que se desplazaba por la Autopista Centroccidental Cimarrón Andresote a la altura del sector Las Guacamayas, Guama, municipio Sucre, estado Yaracuy.

El portal Yaracuyaldia informa que la unidad comenzó a incendiarse y la joven, presa del pánico, se lanzó a la carretera, falleciendo instantáneamente.

Al momento del accidente la joven regresaba de la playa en compañía de familiares y amigos, quienes informaron al referido portal que la joven residía en el sector San Rafael de Onoto, Acarigua, estado Portuguesa. Trabajaba en la administración pública y deja una hija.

Al parecer el incendio fue provocado por una falla del motor del vehículo tipo minibús.

Cactus24 25-08-2025

