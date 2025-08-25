María Corina Machado a Fox News: «La decisión del presidente Trump no es un juego»

María Corina Machado se refirió este domingo a las operaciones de Estados Unidos en aguas del sur del Caribe. Machado sostuvo que pocos altos mandos militares en Venezuela apoyan a Nicolás Maduro porque saben que «el presidente Trump no bromea».

“Hay fracturas, muy pocos altos mandos militares todavía apoyan a Maduro y tienen que tomar una decisión muy pronto porque se acaban de dar cuenta de que el presidente Trump no bromea”, dijo Machado durante una entrevista en Fox News.

En ese sentido, Machado resaltó que «esto es muy serio, esto es desmantelar una estructura criminal que usa a Venezuela para canalizar toneladas de drogas que finalmente llegan a Estados Unidos”.

Además, señaló que “una vez que Maduro esté fuera, el régimen cubano también caerá y Nicaragua será libre también, y por primera vez en la historia tendremos Américas libres del comunismo y dictadura».

Además, Machado agradeció al gobierno del presidente Donald Trump por sus acciones para impulsar la llegada de la democracia en Venezuela. “Quiero agradecer al presidente Trump, al vicepresidente Vance y al Secretario de Estado Marco Rubio, porque este es el abordaje correcto contra esta organización criminal que ha tomado nuestro país”, explicó Machado.

Cactus24 (25-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.