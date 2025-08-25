Maduro: Venezuela es territorio limpio y libre de narcotráfico

Durante la emisión de su programa “Con Maduro+”, el presidente Nicolás Maduro, resaltó que el país es un territorio libre de narcotráfico.

Destacó el compromiso del gobierno en garantizar la seguridad de su población.

“Es nuestra responsabilidad constitucional proteger nuestro territorio”, enfatizó.

También mencionó que las recientes conversaciones mantenidas con el ministro de Defensa colombiano, con la esperanza de que estas conexiones iniciales sean fructíferas.

El mandatario cuestionó la política de lucha antidroga de Estados Unidos, calificándola de un “fracaso histórico y sistémico”.

Maduro subrayó que, la sociedad estadounidense se mantiene como la mayor consumidora de drogas en el mundo.

“La famosa guerra contra las drogas demostró ser un pretexto para intervenciones militares y no ha resuelto nada”, señaló

En su análisis, el presidente Maduro cuestionó la lógica del despliegue militar estadounidense en la región. Citando un mapa presentado por el ministro Diosdado Cabello.

En ese orden, destacó que más del 80% del narcotráfico proviene del Pacífico, mientras que solo el 5% transita por Venezuela.

“¿Por qué desplazar su flota por el Caribe cuando el problema real radica en otro lugar?”, se preguntó.

Además, Maduro hizo un paralelismo con el Plan Colombia, cuyo propósito era combatir el narcotráfico con una inversión que superó los 20 mil millones de dólares.

“Los resultados fueron abrumadores: la producción de cocaína se duplicó e incluso triplicó en el país vecino”, mencionó, cuestionando la efectividad de la presencia militar estadounidense en la lucha contra las drogas.

“¿Cómo es posible que, a pesar de tener siete bases militares en Colombia, se registre un incremento en la producción de cocaína alrededor de ellas?”, afirmó.

Con este planteamiento, el presidente de Venezuela instó a redefinir el enfoque hacia la lucha antidrogas.

“La respuesta es curar a la sociedad estadounidense, que ha sido víctima de este problema, en lugar de seguir interviniendo militarmente en otros países”, concluyó.

Cactus24 25-08-25