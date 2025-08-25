Jornada de alistamiento nacional continuará el 29 y 30 de agosto

Por
cactus24
-

El presidente Nicolás Maduro anunció que las jornadas de alistamiento para la Milicia Nacional Bolivariana continuarán el viernes 29 y sábado 30 de agosto. El mandatario calificó de «histórica» la primera fase de esta iniciativa, que busca fortalecer lo que él denomina el Sistema Defensivo Nacional del país.

Maduro afirmó, a través de sus redes sociales, que estas medidas representan el «primer paso para activar el Sistema Defensivo Nacional», en cumplimiento de la historia y las leyes de la República. El presidente destacó que el pueblo ha respondido de forma «concreta y contundente» al llamado, alistándose en la milicia bolivariana con el objetivo de defender la paz y soberanía del país.

El mandatario aseguró que «el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia, hoy somos más fuertes que nunca». Subrayó que esta fortaleza reside en un pueblo «valiente, patriota y combatiente», y añadió que el mundo ha observado con admiración cómo «gente común de todas las edades» se ha alistado de manera masiva para defender su nación.

