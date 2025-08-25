ICE detiene al salvadoreño Kilmar Abrego García y planea deportarlo a Uganda

El inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García acudió el lunes por la mañana a una cita de control ante la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore (Maryland) y fue detenido; ahora puede ser deportado a Uganda, un país africano con abusos documentados a los derechos humanos y un idioma que él no habla, si una corte no lo impide.

Abrego entró en las oficinas de ICE tras hablar ante las personas que le habían acompañado para apoyarlo. “Esta Administración nos ha golpeado duro, pero quiero decirles algo: Dios está con nosotros y nunca nos abandonará”, dijo,“Dios hará justicia por todas las injusticias que estamos sufriendo”. Su esposa salió sin él unos minutos más tarde, con lágrimas en los ojos, según Telemundo.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una publicación en la red social X que Abrego está siendo procesado para su deportación. El abogado de Abrego, Simon Sandoval-Moshenberg, comunicó por su parte que se ha presentado una demanda ante la corte de distrito de Maryland que lleva su caso migratorio poco después de su detención, solicitando una orden para que no fuera deportado, reseña Telemundo.

La jueza federal Paula Xinis ha ordenado ya que no se mueva a Abrego García del centro de detención en Virginia al que fue trasladado por ICE, y prohibió de forma terminante que sea deportado antes que se pronuncie sobre el caso.

Xinis justificó su orden de restricción temporal en los abogados de Abrego García han demostrado “de manera suficiente” sus argumentos: en primer lugar, parece haber una violación de la obligación no discrecional de trasladar a Abrego García a su país de elección, dijo; y, además, Uganda no ha ofrecido garantías similares a las que Costa Rica ha ofrecido a Estados Unidos para asegurar que pueda moverse libremente, se le conceda el estatus de refugiado y no sea deportado de nuevo a El Salvador.

