Gustavo Petro: ‘El Cartel de los Soles no existe’

El presidente de Colombia Gustavo Petro negó la existencia del Cartel de los Soles, organización criminal que, según Washington, es dirigida por el presidente Maduro.

En un trino, el mandatario insistió en que el responsable del narcotráfico en Venezuela y Colombia es la denominada ‘Junta del Narcotráfico’. «El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio», indicó.

A renglón seguido sostuvo que le propuso a Caracas y Washington cooperar para combatir ese enemigo. «Le propuse a EE.UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter».

El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro. La decisión está ligada a un expediente judicial abierto en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusa de encabezar, junto con otros altos funcionarios venezolanos, dicha red de narcotráfico.

Cactus24 (25-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.