Embarcación petrolera se hundió en el Lago de Maracaibo

Un hecho lamentable sacudió la tranquilidad del Lago de Maracaibo durante la madrugada del este 23 de agosto de 2025.

Y es que la gabarra petrolera Susana 1 se hundió en la Estación de Flujo TJ-7, ubicada en el Lago de Maracaibo por las del municipio Simón Bolívar del estado Zulia.

El incidente, que ocurrió a las 4:00 AM, inició cuando la embarcación, propiedad de una contratista, comenzó a llenarse de agua por la parte de la proa. Afortunadamente, no se registraron heridos en el siniestro.

Una comisión de Pdvsa logró rescatar a los nueve tripulantes de la gabarra.

Información de El Regional del Zulia

Cactus24 (25-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.